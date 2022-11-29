المغرب.. التحقيق مع سائح فرنسي للاشتباه في قتله ولديه

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات المغربية، الإثنين، أنّها فتحت تحقيقاً في محاولة سائح فرنسي، يشتبه في أنّه قتل ولديه في فندق بمراكش، الانتحار.

والتحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، يرمي إلى "كشف أسباب وظروف محاولة انتحار سائح فرنسي يبلغ 72 عاماً ويشتبه في أنه قتل عن سابق تصوّر وتصميم ولديه القاصرين بعدما حقنهما بمادة مشبوهة"، بحسب ما قالت المديرية العامة للأمن الوطني.

وعُثر على جثتي القاصرين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية ويبلغان 9 و13 عاماً داخل غرفة فندق في حيّ سياحي بمراكش.

ووالدهما ممرّض متقاعد عثر عليه بجانبهما وهو في حال غيبوبة.

وأشارت أول نتائج التحقيق إلى جثتي الولدين لا تحملان آثار عنف أو مقاومة، والتشريح جار.. كذلك لم يُعثر على ما يشير إلى عنف تعرّض له الوالد الذي نُقل إلى مستشفى محلّي حيث أدخل العناية المشدّدة.

وعثر المحققون في الموقع على رسالة مكتوبة بخط اليد، توضح دوافع المأساة التي تبدو عائلية، وفق المصدر الأمني.

كذلك عُثر في الموقع على محاقن طبية مستعملة.

واستجوبت الشرطة القضائية المغربية في إطار التحقيق الزوجة السابقة للسائح الفرنسي.