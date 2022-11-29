يقتني صخرة ليكتشف أنها أندر من الذهب

المصدر: دبي - البيان

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منذ حوالي سبع سنوات، وفي رحلة للتنقيب عن المعادن، بحديقة ماريبورو الإقليمية بالقرب من ملبورن، اكتشف ديفيد هول، صخرة ثقيلة مائلة للحمرة، مستقرة في الأرض؛ فأخذها إلى المنزل وجرب كل شيء لكسرها، ومع ذلك لم يتمكن من إحداث صدع فيها.

وبعد مرور سنوات، اكتشف هول أن الصخرة كانت نيزكاً نادراً.

وقال عالم الجيولوجيا في متحف ملبورن ديرموت هنري: «لقد نظرت إلى الكثير من الصخور التي يعتقد الناس أنها نيازك. في الواقع، بعد 37 عاماً من العمل في المتحف وفحص آلاف الصخور، اتضح أن اثنين فقط من المعروضات نيازك حقيقية».

ونشر باحثو متحف ملبورن ورقة علمية وصفت النيزك الذي يبلغ عمره 4.6 مليارات عام، والذين أطلقوا عليه اسم ماريبورو نسبة إلى البلدة القريبة من مكان العثور عليه.

وبحسب موقع «ساينس أليرت»، يزن النيزك 17 كيلوغراماً. ورغم أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن من أين جاء النيزك، إلا أن لديهم بعض التخمينات. ويقول هنري: «هذا النيزك بالذات جاء على الأرجح من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري».

ووفق الباحثين فإن نيزك ماريبورو أندر بكثير من الذهب.