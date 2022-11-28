قطيع نعام جامح يجتاح شوارع ألبرتا الكندية

المصدر: دبي - البيان

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طاردت شرطة الخيالة الملكية الكندية، في مشهد طريف وثّقته الكاميرا، قطيعاً من النعام الجامح في شوارع بلدة تابر بمقاطعة ألبرتا الكندية.

وكان قطيع النعام المكون من نحو 20 نعامة قد هرب من إحدى المزارع في البلدة مندفعاً في الشوارع، ما أصاب المارة بحالة من الذهول، وقالت الشرطة المحلية: إن اندفاعة القطيع تسببت في مخاطر مرورية، بينما هم في طريقهم للخروج من البلدة.

وأكدت السلطات أن ملكية قطيع النعام تعود إلى شخص واحد، هو مزارع يمتهن تربية هذا النوع من الطيور.

وتعاونت الشرطة مع المزارع، الذي حاول الإمساك بإحدى النعامات بينما كان يجلس بجانب قائد سيارة الشرطة. وذكرت السلطات أنها تعمل مع المزارع لتحديد مكان أي طيور هاربة متبقية والإمساك بها.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة «إيه. بي. سي نيوز» الشرطة وهي تطارد أحد الطيور في أحد شوارع ألبرتا، بينما انحنى شخص من جانب الراكب في سيارة الشرطة وأمسك بطائر النعام من رقبته قبل أن يفلته، وسرعان ما توازن الطائر واستأنف الفرار من الشرطة.