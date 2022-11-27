وفاة 7 أشخاص من أسرة سعودية في حادث مروع

المصدر: البيان

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توفي 7 أشخاص من أسرة سعودية وعاملة فلبينية، الجمعة وأصيب اثنان آخران في حادث مروري مروّع وقع بين مركبتين على طريق "الرين - وادي الدواسر بالسعودية.

وأسفرت الفاجعة التي استيقظت عليها محافظة "رجال ألمع" عن وفاة 8 أشخاص واحتراق وتفحم إحدى المركبتين، في حين نجت ابنة واحدة تبلغ من العمر 13 عاما، وهي الناجية الوحيدة من العائلة التي كانت تستقل سيارة من نوع "جيمس".

وكانت المركبة المتفحمة تقل عائلة تتكون من 8 أشخاص، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية، وفقا للعربية نت.

وذكرت المصادر أن المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر باشرا التعامل مع الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين وامرأة من جنسية فلبينية.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض، تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الرين/وادي الدواسر، تقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص.

وأضافت الهيئة: "فور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 8 حالات وفاة، وإصابتين: متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام".