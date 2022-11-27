رائد فضاء ياباني «يزوّر» نتائج تجربة علمية

المصدر: دبي - البيان

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اتهمت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا بـ«تزوير» بيانات حول تجربة علمية. وقال المدير التنفيذي للوكالة: «اتهمت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا بتزوير بيانات حول تجربة علمية. نحن نعتذر بشدة لجميع المعنيين. كان لدينا فهم ضعيف للبحوث الطبية ونقص في الخبرة».

وأضاف: «نتحدث عن تجربة فيها ثمانية أشخاص في غرفة مغلقة تشبه محطة الفضاء اليابانية لمدة أسبوعين، هدفها تقييم الحالة العقلية للمشاركين ومستوى ما يعانونه من توتر، فوروكاوا كان قائد الدراسة، واكتشفت حالات تزوير وإدخال بيانات غير صحيحة».

ولم يتم نشر نتائج التجربة في مقال علمي، وتعتقد الوكالة أن هذا الأمر لا يعتبر انتهاكاً بمستوى تزوير البيانات بموجب القانون الياباني، ومع ذلك تعتزم الوكالة معاقبة المتورطين، بما في ذلك فوروكاوا، لكن هذا الموضوع لا ينبغي أن يؤثر على خطط اليابان لإرساله إلى المحطة الفضائية الدولية العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن فوروكاوا أصبح رائد فضاء تابعاً لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية عام 1999، وأمضى 167 يوماً على متن المحطة الفضائية الدولية.