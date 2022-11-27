كبسولة الفضاء أوريون تسجل مسافة قياسية من الأرض بعد 10 أيام من الإطلاق

المصدر: د ب أ

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سجلت كبسولة أوريون التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في إطار برنامج أرتيمس 1، رقما قياسيا جديدا من حيث المسافة التي قطعتها من الأرض، بعد حوالي 10 أيام من إطلاقها.

وأعلنت ناسا ، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، أن أوريون تبعد عن الأرض بأكثر من 249 ألف ميلا (أكثر من 400 ألف كيلومتر)، مشيرة إلى أن هذه أطول مسافة قطعتها مركبة فضائية مخصصة لركاب من البشر.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق منذ أكثر من 50 عاما، من قبل مهمة أبولو 13، والتي قطعت مسافة 248 ألفا و655ميلا.

ولا يوجد بشر على متن كبسولة أوريون، حيث أنه ليس من المقرر أن ينضم رواد الفضاء حتى بدء مهمة ارتميس 2 في عام 2024.

وقبل وقت قصير من تسجيل الرقم القياسي اليوم السبت، دخلت كبسولة أوريون إلى مدار القمر.