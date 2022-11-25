لسبب عجيب .. هندي يقضي 12 عاماً واقفاً على قدميه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد رجل في الهند بالبقاء واقفاً لمدة 12 عاماً، ولم يجلس منذ ذلك الحين وحتى الآن، ليتحول إلى قصة جذبت اهتمام العالم.

وفقاً لموقع "يونلاد" الأمريكي، تناولت إحدى حلقات برنامج Culture Shock الوثائقي، الذي يعرض على قناة Travel الأمريكية، قصة الرجل الهندي، الذي يدعى بابا راج ناث.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، فقد ذكر الموقع أن راج ينضم إلى مجموعة دينية يطلق عليها "باباس" تعيش في حي في مومباي وتعتقد بفضيلة التخلي عن الممتلكات المادية، كما يأخذون عهودًا على أنفسهم لا تصدق.

وتابع أن جماعة "باباس" منعزلة وأتباعها يمتنعون عن كل الملذات البشرية ويعيشون حياة بسيطة للغاية ومتقشفة.

ولأتباع هذه الطائفة نذور غريبة منها الوقوف طيلة الحياة بينما اختار البعض الآخر عدم التحدث مرة أخر

ومن بين من اختاروا الوقوف، راج، الذي وقف الآن لمدة 12 عاماً، وقص قصة غريبة يفسر بها سبب وقوفه.

قال راج: "لقد غضب مني أبي الروحي عندما حرقت الخبز، وضربني وطردني، وقال إن عليّ أن أبقى واقفاً من أجل إرضائه".

وتابع: "يعتقد الباباس أنه من خلال وضع أجسادهم في معاناة شديدة، يمكنهم حرق كل خطاياهم السيئة".

وأضاف أن جسده لم يتعرض إلى أذى خطير رغم وقوفه كل هذه المدة، وأنه عادة ما يرفع ساقيه ويخفضهما كي لا يصاب بآلام، وعندما يشتد الألم يقوم صديقه بتدليك رجليه.