وفاة شخصين في مكة بسبب الأمطار الغزيرة

المصدر: البيان

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أعلن متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني عن تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، مهيبًا بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

وفي وقت سابق اليوم قال الدفاع المدني بمنطقة ‫مكة المكرمة إنه تجري متابعة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، داعيًا إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي حذر اليوم من الحالة الجوية السائدة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، وأشار المركز إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتشمل في ذلك مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

متحدث #الدفاع_المدني في منطقة مكة المكرمة:

تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة pic.twitter.com/aJR5lYsU3d — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 24, 2022