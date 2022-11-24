الإعدام بحق 49 شخصاً بتهمة قتل شاب بطريقة بشعة في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية أحكامها في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، وترواحت بين الإعدام والبراءة.

وقضت المحكمة بالإعدام بحق 49 متهما، كما تم إدانة 15 متهما آخرين بـ 10 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد 17 شخصا من البراءة.

وكان الشاب جمال بن إسماعيل قتل بطريقة بشعة في ولاية تيزي وزو ، 120 كيلومترا شرقي البلاد، وتم التنكيل بجثته في بث مباشر بموقع "فيسبوك" من قبل حشود من الناس بعد أن وجهت له زورا تهمة إضرام النيران في منطقة الأربعاء نايت ايراثن.

واستمرت المحاكمة عدة أيام، حيث تم عرض فيديوهات مؤلمة عن الجريمة.

كانت النيابة العامة طالبت بإصدار أحكام الإعدام بحق 74 متهما لتورطهم في جريمة قتل وحرق الشاب في أغسطس 2021، خلال الحرائق المهولة التي شهدتها منطقة "الأربعاء ناث إيراثن".