بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول جارفة في مكة وجدة والأرصاد السعودية تحذر
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي اليوم من الحالة الجوية السائدة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، وأشار المركز إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتشمل في ذلك مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 3 مساء اليوم.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أتربة مُثارة وأمطار رعدية على محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك الأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم.
أمطار غزيرة وسيول جارفة في #مكة و #جدة والأرصاد #السعودية تحذر https://t.co/An6kjHjdee pic.twitter.com/BWVjWAkH4I— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 24, 2022