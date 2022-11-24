تفاعل كبير مع سعودي تُوفي نجلاه في نفس العمر والطريقةُ

المصدر: البيان

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تفاعل عدد كبير من النشطاء على تويتر مع تغريدة مواطن سعودي توفي نجلاه عند عمر العشرين أثناء نومهما، وبفاصل زمني 10 سنوات؛ بعد أن أظهر جَلَدًا وصبرًا على خسارته لفلذتيْ كبده، واحتسابهما عند الله عز وجل.

ووفقا لصحيفة سبق، كتب غانم أبو فهد على حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله ابني نايف وهو نايم وعمره 20 سنة، وقبل 10 سنوات انتقل إلى رحمة الله أخوه سعود بنفس العمر ونفس الحالة أيضًا وهو نايم".

مضيفًا: "دعواتكم لهم بالجنة، ولنا الأجر والاحتساب والصبر".

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الي رحمة الله ابني نايف وهو نايم وعمره 20 سنه وقبل 10 سنوات انتقل الي رحمة الله اخوه سعود بنفس العمر ونفس الحاله ايضآ وهو نايم دعواتكم لهم بالجنه ولنا الاجر والاحتساب والصبر — غانم ابو فهد (@AlanaziGhanim) November 23, 2022

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع تغريدة الأب المكلوم، ليشاركوه المواساة والعزاء.

وكتبت إحدى المغردات تعزية: "سبحان الله، لو اطلعتَ على الغيب ما اخترتَ إلا ما اختاره الله.. شرفك الله بأخذ روح فلذة كبد عبدي فلان؛ فماذا فعل؟ قال: صبر وشكر، قال: ابنوا له بيتًا في الجنة.. ومن سخط فله السخط.. أكرمك الله بهذا الابتلاء يا أخي؛ فلا أعز ولا أفضل من الضنى، أكثِر الحمد تُجبر وتُعطى ويُغفر لك".

وحثه مغرد آخر على الاطمئنان طبيًّا على أولاده، قائلًا: "عظّم الله أجرك وغفر الله له. هناك سبب علمي وممكن أن يكون مرضًا وراثيًّا عند الولدين مثل تضخم في عضلة القلب أو مسببات أخرى. إذا عندك أطفال آخرين يُفضّل فحصهم بعمل أشعة للصدر أو رنين للدماغ. والله يصبركم ويحسن عزاكم".