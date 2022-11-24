السعودية .. تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص

المصدر: البيان

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة السعودية، تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

وفقا لصحيفة عاجل، فقد قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم الخميس وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرَّر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأشار إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات يوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في تعليم جدة، على أن يتم إجراء الاختبارات في يوم الخميس 1444/5/14 من الفصل الدراسي الثاني ضمن اليوم الدراسي.