سرقة عملات ذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني

المصدر: أ ف ب

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تعرضت عملات معدنية ذهبية سلتية تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات للسرقة، اليوم، من متحف ألماني.

وأوضحت الشرطة المحلية في مانشينغ جنوبي ألمانيا أن موظفي متحف المدينة اكتشفوا في الصباح أن الواجهة حُطمت، وأن العملات مفقودة.

وقال رئيس بلدية مانشينغ هربرت نيرب، في تصريح لصحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، إن اختفاء الكنز يشكّل كارثة للمدينة البافارية.

وأوضح أن اللصوص قطعوا خطوط الهاتف لتجنّب مراقبة عناصر الأمن، والتمكن من تنفيذ خطتهم بهدوء، وهو ما لم تشأ الشرطة تأكيده.

وكانت هذه المجموعة المكونة من أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية عنصراً أساسياً في متحف الفن السلتي والروماني في مانشينغ.

واكتُشف بعض هذه القطع عام 1999، وهي تعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وبلغت قيمة المسروقات ملايين من الدولارات، بحسب الشرطة.