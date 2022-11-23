إيفانكا ترامب تستكشف جمال مصر في الأهرامات والأقصر

المصدر: البيان

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أكدت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها تستكشف جمال مصر، وذلك من خلال نشرها مجموعة صور برفقة زوجها وأبنائهما أمام أهرامات الجيزة وفي الأقصر خلال زيارتهم إلى مصر.‏

وكتبت إيفانكا معلقة على الصور: "يوم في الأهرامات.. وقت خاص جدًا لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي"‏.

كما علقت على صورها في الأقصر "استكشاف عجائب الأقصر إحدى أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم".

وفي وقت سابق، قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إنها ‏لا تخطط للعوده للعمل السياسي في الليلة التي أعلن فيها والدها ترشحه لانتخابات ‏الرئاسة عام 2024.‏

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي السابق قد صرحت في مقابلة مع فوكس نيوز ابتعادها عن السياسة قائلة "أنا أحب والدي كثيرًا.. هذه المرة ‏اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. لا ‏أخطط للانخراط في السياسة"، وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك ‏خارج الساحة السياسية".‏



وخلال حديثها اكدت ايفانكا ترامب أنها قريبة جدا من والدها، إلا أنها تحب حياتها ‏الحالية، وقالت: "لقد لعبت العديد من الأدوار على مر السنين.. ولكن دور الابنة هو أحد ‏أكثر الأدوار تأثيرًا.. أنا أحب هذه المرة مع أطفالي .. أحب الحياة في ميامي ‏والحرية والخصوصية مع العودة إلى القطاع الخاص.. لقد كانت هذه واحدة من أعظم ‏الأوقات في حياتي".‏