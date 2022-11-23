اعتقال نجل وزيرة روسية بعد أن هدد بقتل زملاءه بالمدرسة

المصدر: البيان

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ألقت قوات أمن روسية القبض على نجل وزيرة التنمية الرقمية في جمهورية تشوفاشيا الروسية كريستينا مينينا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يهدد زملاءه بالمدرسة بإطلاق النار عليهم في العاصمة تشيبوكساري.

ووفقا لتلاميذ وأولياء الأمور بالمدرسة التي تنتمي إلى مدارس النخبة في العاصمة التشوفاشية، نشر روبرت وهو طالب في الصف العاشر (15-16 عام تقريبا)، عدة مقاطع فيديو بمشاهد دموية على قناة "تليغرام" الخاصة به، وهدد بقتل زملائه يوم 25 نوفمبر. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

بعد ذلك، داهمت قوات إنفاذ القانون شقة المراهق وقامت بتفتيشها، بعدما حاولت إدارة المدرسة بكل طريقة ممكنة التعتيم على تلك المشكلة، ووجد الضباط قدحا عليه صليب معقوف، وأدوات مائدة عليها رموز نازية.

ولم يكن بحيازة المراهق أسلحة، والفحص لا زال جاريا، فيما يمنع أولياء الأمور حتى الآن أطفالهم من الذهاب إلى الفصول الدراسية بسبب وجود هذا الطالب الخطر.