كبسولة الفضاء أوريون التابعة لناسا تقترب من القمر

المصدر: أ ب

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اقتربت مركبة الفضاء أوريون، التي أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، من القمر اليوم، حيث حلَّقت حول الجانب الخلفي ومرت في حدود 128 كيلومتراً في طريقها لتحقيق مدار قمري يحطم الرقم القياسي.

وحدث الاقتراب عندما كانت مركبة الطاقم ودمى الاختبار الثلاث على الجانب الآخر من القمر.

وانقطعت الاتصالات لمدة نصف ساعة، ثم خرجت المركبة من خلف القمر، على مسافة أكثر من 375 ألف كيلومتر من الأرض.

هذه هي المرة الأولى التي تقترب فيها مركبة فضائية من القمر منذ برنامج أبوللو التابع لناسا قبل 50 عاماً، ومثلت علامة فارقة في الرحلة التجريبية البالغ تكلفتها 4.1 مليارات دولار التي انطلقت الأربعاء الماضي.

أخذ المسار الكبسولة أوريون فوق مواقع هبوط أبوللو 11 و12 و14، وهي أول ثلاث عمليات هبوط للبشرية على سطح القمر.

ظهر القمر أكبر من أي وقت مضى في المقطع المصور الذي بث في وقت مبكر من الصباح، حيث قطعت المركبة بضعة آلاف من الكيلومترات منذ انطلاقها الأربعاء الماضي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، بما يفوق أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق.