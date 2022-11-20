المصدر: البيان

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اكتشف باحثون ظهور نوع نادر من الطيور بعد قرن من اختفائه.

وعثرت بعثة استكشافية إلى غابات بابوا في غينيا الجديدة، على طائر «حمام الدراج ذي القيلولة السوداء»؛ وهو نوع من أنواع الطيور المهددة بالانقراض بشدة، لم يجرِ الإبلاغ عن رؤيته منذ 140 عاماً، حسبما افاد موقع «الشرق الأوسط».

وقال جوردان بورسما، القائد المشارك للبعثة وباحث ما بعد الدكتوراه في مختبر جامعة كورنيل الأمريكية لعلم الطيور: «خلال معظم الرحلة التي جرى تنظيمها للبحث عن هذا الطائر، بدا أنه لم تكن لدينا فرصة للعثور عليه، وكنا على بُعد يومين فقط من نهاية رحلتنا في جزيرة فيرجسون في بابوا بغينيا الجديدة، عندما سجلت إحدى كاميراتنا البعيدة الطائر وهو يتجوّل ويهوي ذيله».

والتقطت المجموعة البحثية أول فيديو وصور ثابتة للطائر، وهو نوع كبير يسكن الأرض مع ظهر بلون الصدأ، ورأس وجسم أسودين، ويوجد في المناطق الداخلية البعيدة في جزيرة فيرجسون فقط، في تضاريس حرارية جوفية شديدة الحرارة وعرة جداً ومليئة بالحشرات القارضة.

وقال جون سي ميترماير، مدير مشروع البحث عن الطيور المفقودة بجامعة كورنيل: «بعد شهر من البحث، شعرت بسعادة بالغة عند رؤية حمام الدراج، فتلك اللحظة هي التي أحلم بها طوال حياتي بأكملها بوصفي مدافعاً عن البيئة ومراقباً للطيور».

ولا يُعرف أي شيء تقريباً عن «حمامة الدراج ذات القيلولة السوداء» باستثناء عيّنتين جرى جمعهما في عام 1882، ولا توجد تسجيلات لصوتها، وكانت الاستفادة من معارف السكان الأصليين عاملاً أساسياً في نجاح حملة البحث عن الطائر.

وانضم دوكا ناسون، خبير الطيور المحلي، إلى عملية البحث، ونصح الفريق بمكان البحث، وقام ناسون بإعداد الكاميرا التي سجلت الطائر في النهاية. وقال: «عندما رأيت الصور، كنت متحمساً جداً، كنت أقفز وأصرخ، لقد فعلنا ذلك»

وقال جيسون جريج، القائد المشارك للبعثة: «لقد كانت تجربة عمر من العمل مع سكان جزر فيرجسون للعثور على الطائر الدراج وإلقاء محاضرات في المدارس والقرى حول بحثنا. كان الأطفال يهمسون بالاسم المحلي للطائر؛ وهو أو وو، وكان الجميع يتحدثون عنه، وأنا سعيد جداً لأننا نعلم الآن أن هذا النوع يعيش، وهذا ما يفتح الفرص لمعرفة المزيد عن هذا الطائر».