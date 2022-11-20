مقتل وإصابة 42 شخصاً بحادث تصادم مروع في مصر

المصدر: البيان

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توفي 12 شخصاً وأصيب 30 آخرون بينهم 3 أطفال في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق رأس غارب- الزعفرانة في مصر.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الأتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الخاصة، وكان في طريقه من القاهرة إلى الغردقة، ووقع الحادث قبل وصول الأتوبيس إلى مدينة رأس غارب.

وأكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر أنه تم نقل 4 حالات حرجة من المصابين من مستشفى رأس غارب لمستشفى الغردقة العام لإنقاذهم، واستكمال العلاج، فيما انتقل إلى مستشفى رأس غارب المركزي الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة فى البحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل، مدير المستشفيات، كما انتقل مدير إدارة الطوارئ وقيادات المديرية لمستشفى غارب المركزي للمتابعة. وفقا لـ المصري اليوم.

وكشف اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، أن سيارات الإسعاف نقلت 11 جثة من ركاب الأتوبيس المنكوب لمشرحة رأس غارب تحت تصرف النيابة، بالإضافة إلى نقل 27 مصابًا للعلاج.

وأوضح، أنه تم استدعاء جميع أطباء وأطقم التمريض بالمستشفى للمشاركة في علاج وإنقاذ المصابين، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى.