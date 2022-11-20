إيلون ماسك: ترامب يعود إلى تويتر

المصدر: أ ف ب

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عاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور مساء أمس السبت، إثر قرار في هذا الشأن اتّخذه المالك الجديد للمنصّة إيلون ماسك، بعد أن كان حُظِر هذا الحساب إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر "الناس تحدّثوا. ترامب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق. وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصّة.