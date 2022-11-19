مقتل 3 وإصابة واحد فى انفجار غاز بمبنى سكني في روسيا

المصدر: د ب أ

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب شخص رابع، اليوم السبت، إثر وقوع انفجار في مبنى سكني من خمسة طوابق في قرية تيموفسكويه بسخالين، في أقصى الشرق الروسي.

ونقلت قناة "آر تى عربية" الروسية اليوم عن حاكم المنطقة، فاليري ليمارينكو، قوله إنه نتيجة انفجار الغاز المنزلي في مبنى سكني في سخالين، سقط ضحايا، وبدأ الخبراء في إزالة الأنقاض.

وأضاف "هناك ضحايا، وسيتم تزويد الجرحى بكل المساعدة اللازمة، وتسبب الانفجار في انهيار سقف أحد المداخل بشكل جزئي، وبدأ المختصون في إزالة الأنقاض".