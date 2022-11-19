بحيرات تأسر القلوب بصحراء السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سقطت أمطار بين غزيرة ومتوسطة على منطقة حائل في المملكة العربية السعودية على إثرها تكونت بحيرات كبيرة وجرت الأودية حيث شكلت منظراً أخاذا أسر ألباب وعقول كل من شاهدها.

وذكرت وسائل إعلام بالمملكة أن الأمطار التي هطلت اليوم جاءت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل إضافة إلى مناطق أخرى، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

قبل قليل .. أمطار الشقيق غرب ⁧حايل الآن ⁩تصوير حمدالسحيباني pic.twitter.com/v13yDJqbXE — منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022

الشقيق غرب حايل الان pic.twitter.com/1n0o2rehLD — منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022