مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود في شمال العراق

المصدر: أ ف ب

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قتل 11 شخصا على الأقل في أنفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق مساء الخميس، فيما تواصل فرق الإنقاذ الجمعة البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لمسؤولين محليين.

وأدى الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 13 أخرين، حسبما أفاد رئيس دائرة طوارىء السليمانية سامان نادر.

وتحدث المسؤول عن أربعة اشخاص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق، الذي انهار جراء الانفجار.

وذكر نادر بأن "فرقنا تعمل منذ أكثر من 15 ساعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت المنزل المنهار".

ووقع الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.