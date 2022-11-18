السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

المصدر: البيان

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تمكنت فرق الإطفاء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس الخميس في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأكدت شركة البترول في بيان عبر حسابها بتويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما لم تتأثر عمليات التصدير في المصفاة واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

ويواصل فريق الإطفاء جهوده للتعامل مع نتائج الحريق.

وكان الفريق مسنودا بالطواقم الفنية للمصفاة قد نجح في عزل الوحدة تمام وتأمين الموقع وتمكن من السيطرة على الحريق.

وتستمر الجهود في التعامل مع بقايا مادة الغاز السائلة الموجودة داخل الوحدة المذكورة وذلك بحسب الإجراءات المتعبة في مثل هذه الحالات.