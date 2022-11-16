ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر

المصدر: د ب أ

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أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "أرتيمس1"، غير المأهولة إلى القمر، في أعقاب العديد من التأخيرات.

وانطلق صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" التابع لناسا، حاملا مركبة الفضاء "أوريون" غير المأهولة، من مركز فضاء "كينيدي"، في فلوريدا، في الساعة الواحدة و47 دقيقة صباحا (06:47 بتوقيت جرينتش)، بعد تأجيلات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية.

وكتبت ناسا في تغريدة لها على موقع (تويتر) "إننا ننطلق. أرتيمس1، تبدأ فصلا جديدا في استكشاف البشر للقمر".