موقف بطولي لكلب ينقذ طفلاً من هجوم قاتل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في موقف بطولي وثقته الكاميرات، أنقذ كلب منزلي من فصيلة "الراعي الألماني" طفلاً أمريكياً من هجوم كلب قاتل.

ويظهر في الفيديو الكلب تانك وهو يحمي الصبي الصغير (6 سنوات) الذي كان يلهو في حديقة منزله الأمامية جنوب فلوريدا، من هجوم كلب جاره الشرس، من فصيلة "بيتبول" ذي الأنف الأزرق. وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وبحسب والد الطفل، فقد انطلق كلب الجيران راكضا نحو ابنه، وبسرعة بديهة، شعر "تانك"، حيوان العائلة الأليف البالغ من العمر عاما واحدا، أن صديقه الطفل في خطر، فاندفع نحوه مسرعا وحماه من الأذى، ثم اندفع لمواجهة كلب الجيران.

وجرى الطفل هاربا نحو والده، بينما حاول الأب الركض باتجاه الكلبين لفض الشجار.

ونشر الوالد لاحقا فيديو الواقعة، الذي حصد انتشارا كبيرا وإشادات عديدة بالكلب تانك.