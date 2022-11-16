فيديو.. استخراج تمساح من بطن ثعبان نافق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر موظفو حديقة إيفرجليدز الوطنية في فلوريدا الأمريكية على ثعبان بورمي منتفخ، بعد أن ابتلع تمساحاً بطول 1.5 متر، ويبدو أنه كان في حالة ميؤوس منها فقاموا بإنهاء حياته.

وقالت الباحثة في الجيولوجيا روزي مور، في منشور على حسابها في "إنستغرام"، إن الثعبان النافق نقل إلى مختبر أبحاث لتشريحه، وجمع عينات علمية، والتحقق من نظامه الغذائي.

وشاركت مور مقطع فيديو لإخراج التمساح من بطن الثعبان، بعد أن تم شقه.

وقالت مور في رسالتها: "نجحت هذه الثعابين في غزو المناطق الحساسة بيئياً مثل حديقة إيفرجليدز الوطنية.. ما يشكل تهديداً لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، بسبب التفضيلات الغذائية الواسعة للثعابين".

وتنتشر الثعابين البورمية في فلوريدا، وتعيث فساداً في نظامها البيئي وتهلك الأنواع المحلية.

تعد الثعابين البورمية من أكبر الثعابين في العالم، وربما انتهى هذا الثعبان إلى البرية بعد أن تخلص منه صاحبه بسبب حجمه الضخم، وهو ما يحصل عادة، حيث يلجأ الكثيرون لإطلاق حيواناتهم الأليفة إذا أضحت كبيرة الحجم.

وساهم نقص الحيوانات المفترسة والمناخ شبه الاستوائي الذي يشبه أراضيها الأصلية في جنوب شرق آسيا، ازدهرت الثعابين البورمية في فلوريدا.

وعيَّنت ولاية فلوريدا حتى الآن 100 من صائدي الثعابين المرخصين الذين يتم دفع أجورهم للقبض على الثعابين وقتلها.

وتمتلك الثعابين نظاماً غذائياً واسعاً ومن المعروف أنها تأكل الثدييات الصغيرة في فلوريدا، ولكن تم توثيقها سابقاً وهي تتغذى على حيوانات كبيرة مثل الغزلان ذات الذيل الأبيض، وكذلك التماسيح.

وتبتلع الثعابين طعامها بالكامل، بسبب تكوينها الفريد الذي يسمح لفكيها بالتمدد والاتساع بما يكفي لتمرير أشياء أكبر بكثير من محيط أجسامها إلى داخل جهازها الهضمي.

فيديو.. استخراج تمساح من بطن ثعبان نافقhttps://t.co/lazFig4WAD pic.twitter.com/VlJO1wFHKo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2022