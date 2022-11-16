مصر.. حادث مروري يودي بنحو 14 شخصاً

المصدر: البيان

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لقى 14 شخصاً مصرعهم في حادث تصادم ميكروباص أجرة، بسيارة نقل ثقيل على طريق الداخلة الفرافرة، مساء الثلاثاء، بين المنطقة الواقعة بين منطقة أبو منقار وغرب الموهوب.

تلقت قوات الشرطة بلاغا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والأسعاف والمرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث حالات الوفاة إلى ثلاجات مستشفى الداخلة العام، وتم تحرير محضر بالحادث لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حسب "بوابة الأهرام".

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن جثث المتوفين تم نقلها إلى مستشفى الداخلة العام، وتقوم سيارات الإسعاف بعمل اللازم من موقع الحادث، والتأكد من نقل جميع المتوفين وعدم وجود حالات أخرى، لافتًا إلى أن جميع ركاب الميكروباص لقوا مصرعهم.