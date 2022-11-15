مصر.. القبض على عامل كشري التحرير .. وهذا هو السبب

المصدر: البيان

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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على "على محمد.ع"، الشهير بـ "عامل نظافة كشري التحرير" لهروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وكشفت مصادر أن عامل النظافة صادرة بحقه أحكام غير نهائية بتهمة قتل خطأ، في حادث بمنطقة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى حكم تبديد، وتم نقل عامل النظافة المتهم إلى قسم شرطة أبوالنمرس، ومنه إلى محكمة القاهرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لعامل نظافة جرى طرده من محل كشري شهير بالجيزة، ما أثار الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر عامل النظافة في الفيديو متأثرًا بطرده من محل كشري التحرير وفق صحف مصرية.

وأثار منذ ذلك الحين الكثير من الجدل، بظهوره في أماكن كثيرة، منها لوكيشن تصوير، وكذلك أماكن عامة وكأنه صار نجمًا مشهورًا.