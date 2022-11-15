اليابان: إصابة الأميرة نوبيكو بالسرطان في مرحلة مبكرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة الأميرة نوبيكو، أرملة توموهيتو أمير ميكاسا، بسرطان الثدي، في مرحلة مبكرة. ومن المقرر أن تخضع الأميرة لعملية جراحية مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الوكالة قولها، إنه نقل الأميرة / 67 عاما / إلى مستشفى جامعة كيو في العاصمة طوكيو يوم غد الأربعاء، على أن يتم إجراء العملية يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة خضعت لأشعة رنين مغناطيسي، وتم أخذ خزعة منها عندما دخلت المستشفى يوم 4 نوفمبر الجاري لإجراء فحص متابعة لكسر في الفقرات القطنية أصيبت به في عام 2019.

وأضافت أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان في ثديها الأيمن، يوم الجمعة الماضي، ولكن لم تظهر عليها أية أعراض.

يشار إلى أن الأميرة نوبيكو هي حفيدة رئيس الوزراء الراحل شيجيرو يوشيدا، الذي قاد البلاد إلى التعافي من تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهي الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق تارو آسو، وزوجها الراحل الأمير توموهيتو أمير ميكاسا هو ابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو.