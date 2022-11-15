جيف بيزوس يعلن أنه سيتبرع بمعظم ثروته خلال حياته

المصدر: أ ب

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أعلن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، أنه سيتبرع بأغلب ثروته خلال حياته، ليصبح الأحدث في سلسلة مليارديرات تعهدوا بالتبرع بمعظم ثرواتهم الضخمة.

بيزوس الذي تقدر مجلة فوربس ثروته "الواقعية" بنحو 124.1 مليار دولار، أعلن ذلك في مقابلة مشتركة على "سي إن إن" مع صديقته لورين سانشيز، بثت الاثنين.

ولم يحدد بيزوس كيف أو لمن سيتبرع بثروته، لكنه قال إنه وصديقته يبنيان "القدرة" على القيام بذلك.

وأضاف: "الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بشكل متوازن. هذا ليس سهلاً. بناء أمازون لم يكن سهلاً. لقد استغرق الكثير من العمل الشاق واحتاج الكثير من الزملاء شديدي الذكاء. وأنا أجد - وكذلك لورين - أن فعل الخير شبيه جداً بذلك.. إنه ليس سهلاً.. وهو صعب للغاية".

كان بيزوس قد تعرض لانتقاد في السابق لعدم توقيعه على "تعهد المنح"، وهي حملة دشنها بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس ووارين بافيت، لتشجيع المليارديرات على التبرع بأغلب ثرواتهم في أعمال خيرية.

تنحى بيزوس عن منصبه رئيساً تنفيذياً لأمازون العام الماضي ليخصص مزيداً من الوقت لأعمال الخيرية ومشروعات أخرى. وتعهد بعشرة مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ ضمن مبادرته "صندوق بيزوس للأرض"، كما قدم 510.7 ملايين دولار لجمعيات أهلية العام الماضي.

والسبت، أعلن بيزوس وسانشيز منحة بلا شروط قيمتها 100 مليون دولار للمغنية دوللي بارتون التي يتم دائماً الإشادة بنشاطها في المجال الخيري الذي ساعد في الخروج بلقاح "موديرنا" المضاد لكورونا.