مهربو بشر يطلقون النار على الشرطة في المجر

المصدر: أ ب

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أطلق مهربون مشتبه فيهم النار على الشرطة المجرية من شاحنة تقل مهاجرين، اليوم، في عاصمة البلاد، أثناء مطاردة بالسيارات انتهت دون وقوع إصابات.

وقالت الشرطة، في بيان، إن رجال مكافحة الإرهاب في المجر احتجزوا رجلين في بودابست عقب المطاردة التي بدأت على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة.

وأطلق المهربون المشتبه فيهم النار على الشرطة من شاحنة تحمل لوحة أرقام مجرية، بعدما رفضوا أمراً بالتوقف على طريق سريع.

وواصلت الشرطة مطاردة الشاحنة، وأجبرتها على التوقف في ضواحي بودابست، وبعدها فر المشتبه فيهم إلى غابة، وأطلقوا المزيد من الطلقات على الشرطة.

وأطلق ضابط شرطة طلقة تحذيرية ثم رد بإطلاق النار، وتم إغلاق المنطقة، وألقي القبض على المشتبه فيهم بعد نحو الساعة من بدء المطاردة، ولم يصَب أحد.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 21 مهاجراً في الشاحنة بعد المطاردة، وإن المشتبه فيهم ستوجَّه إليهم تهمة تهريب أشخاص وممارسة العنف ضد مسؤول.