تدمير فندق تاريخي بفلوريدا استضاف كنيدي في الستينيات

المصدر: أ ب

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تم تدمير فندق في مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، بعد إهماله خلال السنوات الماضية.

كان الفندق يعد الأفخم في ميامي بيتش يوماً ما، واستضاف فرقة البيتلز، والرئيس جون كينيدي، خلال ستينيات القرن الماضي.

وانهار فندق دوفيل المكون من 17 طابقاً على نفسه، بعد انطلاق سلسلة من التفجيرات المعدة مسبقاً، ما أدى إلى ظهور سحابة كبيرة من الغبار.

وشيِّد الفندق في عام 1957، وتحدث كينيدي هناك إلى مؤتمر الديمقراطيين الشباب عام 1961.

وقدم فريق البيتلز حفلاً هناك عام 1964، حيث سجلوا ست أغنيات لبرنامج «إد سوليفان» الذي جذب جمهوراً تلفزيونياً يقدَّر بنحو 70 مليون شخص.

وقدم مشاهير مثل فرانك سيناترا، وتوم جونز، وسامي ديفيس جونيور، حفلات هناك.

وتداعى العقار على مدى سنوات، وأُغلق عام 2017 بعد حريق بسبب ماس كهربائي.

ودفع مسؤولو ميامي بيتش والعائلة المالكة للفندق ملايين الدولارات غرامات بسبب انتهاك القوانين.

وأراد الملياردير ستيفن روس، مالك شركة «ميامي دولفينز»، شراء العقار، وبناء فندق وبرج سكني بطول 107 أمتار، لكن لم تنجح خطته.

ويقول مسؤولو المدينة إن روس ربما لا يزال مهتماً بشراء الأرض إذا أمكن وضع خطة بديلة.