ملياردير بريطاني محروم من الرعاية

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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أدت خلافات بين أفراد عائلة ملياردير بريطاني إلى حرمان الرجل الثمانيني الذي يعاني الخرف من الحصول على الرعاية المناسبة، ما حملَ القاضي على النظر في وضعه بدار حكومية لكبار السن.

وتتعلق القضية بسريشاند هندوجا، البالغ 86 عاماً، وهو الأكبر بين أفراد أغنى أسرة في بريطانيا. وتتجاوز ثروة هذه العائلة 28 مليار جنيه إسترليني، بحسب تصنيف «صنداي تايمز» لسنة 2022.

وأُدخِل هندوجا المصاب بالخرف المستشفى في مارس 2021، وعندما تحسنت صحته، لم تتمكن عائلته من إيجاد حل لإيوائه وتوفير الرعاية له على الرغم من «إمكاناتها المالية»، بحسب ما أوضح القاضي جاستس هايدن في محضر المحاكمة الذي نُشر أول من أمس.

ولاحظ القاضي قائلاً: «قيل لي إنه رجل محبوب ومحترم. هذا ليس ما يحدث له. لم يحظَ بالاحترام في هذه القضية».