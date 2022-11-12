مصر.. ارتفاع ضحايا سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية

المصدر: البيان

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ارتفع ضحايا حادث انقلاب حافلة محملة بالركاب في ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية في مصر إلى 20 وفاة بينهم 3 أطفال و4 فتيات.

ووقع الحادث بحسب وسائل إعلام مصرية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب الحافلة في الترعة على طريق المنصورة- ميت غمر وتمكن السائق من القفز أثناء سقوطها.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ بالفحص تبين سقوط الحافلة بترعة الرياح التوفيقي أمام محطة صرف أجا ووجود الضحايا داخل الحافلة وفي الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 20 ضحية متوفاة حتى الآن وانقاذ 16 مصاباً آخرين وتم نقلهم لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي والسنبلاوين وجاري البحث عن ضحايا آخرين حيث إن الحافلة كان على متنها 45 راكباً.