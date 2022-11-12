مقتل وإصابة 33 شخصاً في سقوط حافلة بمصر

المصدر: البيان

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لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 17 آخرين جراء سقوط ميني باص يقل عددًا من الركاب على طريق "ميت غمر- المنصورة" أمام قرية الديوس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم السبت.

وجرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي فيما جرى انتشال السيارة من المياه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز شرطة أجا بسقوط ميني باص في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق "المنصورة – أجا" في الجهة المقابلة لقرية الديرس ومنشأة عبد النبي مركز اجا، بمحافظة الدقهلية اليوم، أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة وبه ركاب.

هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين وفاة 16 شخص، وإنقاذ 17 آخرين من ركاب الميني باص، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس"وأمام قرية منشأة عبد النبي وسقط الميني به وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ولا تزال جهود البحث والإنقاذ النهري للتأكد من عدم وجود ضحايا جدد.

جرى نقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.