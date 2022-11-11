ضبط أكبر كمية من مخدر الكريستال ميث في ألمانيا

المصدر: ​د ب أ

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كشف المحققون الألمان عن ضبط أكبر كمية من مخدر الكريستال ميث، حيث ضبطت شرطة المخدرات في زينسهايم شمال ولاية بادن فورتمبيرغ نحو 200 كيلوغرام من الميثافيتامين.

وبعد أكثر من عام من التحقيقات، تم الضبط يوم الحادي عشر من أكتوبر الماضي، كما قالت الشرطة والادعاء العام خلال مؤتمر صحفي اليوم.

ويقدر المحققون القيمة السوقية للعقاقير المضبوطة بين 15 و20 مليون يورو.

وقالت جهات التحقيق إنه تم إخفاء العقاقير القادمة من المكسيك داخل مكبس هيدروليكي بوزن 24 طناً تم تعديله خصوصاً لنقل الميثامفيتامين عالي النقاء.

وذكرت السلطات أن اثنين من المشتبه فيهم، يبلغان من العمر 34 و33 عاماً، كانا يعتزمان تسلم البضائع في ساحة متجر للوازم «الشيشة» في بلدة زينسهايم عندما ضبطهما المحققون متلبسين بالجريمة.

ويعتبر الميثامفيتامين الكريستاليي المنتج صناعياً شكلاً بلورياً من الميثامفيتامين الذي يعد بدوره تعديلاً للأمفيتامين المنبه.