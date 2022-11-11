ممرض يسرق ضرساً ذهبياً من فم ميت

المصدر: البيان

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أقدم ممرض يعمل بأحد المستشفيات الليبية على سرقة ضرس مصنوع من الذهب من فك شخص ميت، في حادثة غريبة وغير مسبوقة في المجتمع الليبي، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل.

في التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي شرق ليبيا على المتهم بعدما نشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية حيثيات ما جرى، وفقا للعربية نت.

وتبيّن أن ابن المتوفى أبلغ عن تعرّض جثمان والده للسرقة، مؤكداً أن العائلة تفاجأت باختفاء "ضرس ذهب" من فم الراحل، الذي كان يرقد في أحد أقسام المستشفى بعد الوفاة.

وبعد فتح تحقيق داخل المستشفى، وأثناء التحري وجمع المعلومات، توجهت كل الشكوك إلى أحد الممرضين، الذي كان يناوب أيام تواجده بالمستشفى للعلاج ومسؤولا عليه داخل القسم حتى بعد وفاته، ليتم القبض عليه ويعترف بارتكاب جريمة السرقة ويقوم بإعادة السن الذهب، قبل أن تتم إحالته إلى القضاء لمحاكمته.

يشار إلى أن الحادثة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً بعدما تم تداولها إلى حد كبير خلال الساعات الماضية.

وانقسمت الآراء بين مستغرب مما حدث وبين آخر رأى أن فقر الحال والعوز يدفع لأكثر من ذلك.

وتعيش ليبيا ظروفا اجتماعية صعبة في ظلّ تأخرّ الرواتب وارتفاع تكاليف العيش.