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في مشهد مهيب امتلأ صحن الطواف بالحرم المكي الشريف بالحشود الغفيرة من المعتمرين والطائفين الذين توافدوا من داخل وخارج المملكة لأداء المناسك.

وكشف مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» آلاف المعتمرين من مختلف الأطياف يطوفون حول الكعبة بكل طمأنينة ويسر.

وأظهر المقطع حسن التنظيم والدرجة العالية من الرعاية والتنظيم من قبل الجهات المختصة.

امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين في مشهد مهيب.. (فيديو)https://t.co/2PyYzLr0fK pic.twitter.com/xCkkBo64ds — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2022