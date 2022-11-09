رغم تعطل لوح شمسي.. سفينة شحن تصل إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: أ ب

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سلَّمت كبسولة تابعة لشركة نورثروب غرومان عدة أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم، رغم تعطل أحد ألواحها الشمسية.

ووصلت الشحنة بعد يومين من انطلاقها من فيرجينيا، وتم فتح لوح شمسي واحد فقط من لوحين شمسيين دائريين لسفينة الشحن بعد الإقلاع.

وحاول مراقبو الرحلة دون جدوى فتح اللوح العالق، لكنهم تمكنوا من استخلاص طاقة كافية للرحلة بلوح واحد فقط.

وعندما اقتربت الكبسولة ببطء، التقط طاقم المحطة الفضائية صوراً حتى يفهم المهندسون الخطأ الذي حدث.

واستخدمت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، نيكول مان، الذراع الروبوتية للمحطة لسحب المركبة الفضائية، التي أطلق عليها اسم «إس إس سالي رايد» تكريماً لاسم أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء.

ومن بين الإمدادات البالغة 3700 كيلوغرام: الأقواس اللازمة للسير في الفضاء الأسبوع المقبل لرفع طاقة المحطة، إضافة إلى التفاح والتوت والجبن وزبدة الفول السوداني والآيس كريم، لطاقم المحطة المكون من سبعة أفراد من الولايات المتحدة وروسيا، واليابان.

وتعد شركة نورثروب غرومان إحدى شركتين تقومان بتسليم البضائع لمصلحة وكالة ناسا.

والأخرى هي «سبيس إكس» التي ستطلق شحنة إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر.