وفاة وكيل لاعبين شهير في مصر إثر حادث مأساوي

المصدر: البيان

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تُوفي حازم الحديدي وكيل اللاعبين المصري الشهير، عن عمر ناهز 55 عاما إثر حادث مأساوي، اليوم الأربعاء.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية، عن أن حازم الحديدي قفز من الدور العاشر لإنهاء حياته بعد مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وقامت النيابة العامة بمعاينة موقع وقوع الحادث في شارع محيي الدين أبو العز في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وقررت سلطات التحقيق تشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة.

وحرص عدد كبير من نجوم الكرة على نعي وكيل اللاعبين الراحل.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر: " الصديق العزيز حازم الحديدي مدير أعمال العديد من اللاعبين في رحاب الله في حادث انساني مؤلم انا لله وانا اليه راجعون".

فيما نعى محمد ناجي جدو وكيله السابق: "حازم الحديدي في ذمة الله…. ربنا يرحمك ويغفر لك يا حازم اجدع واطيب خلق الله".

ونشر رمضان صبحي على صفحته في إنستغرام: حازم الحديدي في ذمة الله.

وعبر حسابه الشخصي على تويتر نشر عمرو السولية لاعب النادي الاهلي رسالة تعزية للراحل كتب فيها: اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا يرحمك ويغفر لك يا صاحبي.