بسبب خلاف بين الجيران .. مقتل لاعب كرة قدم أردني بالرصاص

المصدر: البيان

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فجع الوسط الرياضي الأردني مجدداً بمقتل لاعب صغير السن بعيار ناري إثر خلاف مع جيرانه في محافظة العقبة جنوبي الأردن، وذلك بعد رحيل لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد عادل العطاري.

ولقي اللاعب الفئات العمرية لنادي شباب العقبة يوسف أبو السند، حتفه إثر رصاصة خلال مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أصيب فيها شخصان بمنطقة السادسة في محافظة العقبة، وذلك وفق ما نشرته "العربية.نت".

ونقل اللاعب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، لكنه عندما وصل كان قد فارق الحياة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة والبحث عن المجرم الذي أطلق النار.

خلاف لحظي

ووفق شهود عيان فإن المشاجرة حصلت أمام منزل اللاعب الراحل مع جيران له في المنطقة خلال خلاف لحظي وقع فيما بينهم.

ونعت إدارة نادي شباب العقبة الشاب الراحل البالغ من العمر 19 عاماً، دون أن تعلق على الجريمة التي وقعت في المحافظة.

وكان لاعب نادي كفرنجة الأردني لكرة اليد عادل بكر عطاري توفي أمس بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد تعليق جميع نشاطات كرة اليد لمدة 3 أيام حداداً على وفاة المرحوم عادل بكر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد.