نيزك يسقط على منزل ويدمره بالكامل

المصدر: البيان

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وثقت كاميرات حادثة مرعبة في مقاطعة نيفادا في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث تعرض أحد المنازل إلى دمار كامل عندما سقط عليه ما يعتقد أنه نيزك، حيث يبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت كرة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة نيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا وفق سي ان ان.

ودمر الحريق المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل.

واستغرب أحد رجال الإطفاء الأمر فقال : «أحقق في الحرائق منذ 12 عاماً، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاماً، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقاً بسبب نيزك».

من جهتها أكدت الشرطة نيتها الاتصال بناسا والقوات الجوية للتحقق، ما حصل فيما أنشأ أقارب العائلة حساباً للتبرع بعدما فقد الزوجان كل شيء.