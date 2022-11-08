اعتقال امرأة على خلفية حادث قتل سيدة حامل في الدنمارك

المصدر: د ب ا

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أكدت الشرطة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت مشتبها به آخر بعد حادث اعتداء مميت على امرأة حُبلى.

وأوضحت مديرية الشرطة أنها اعتقلت امرأة /33 عاما /، يشتبه في أنها كان لها دور في قتل المرأة الحامل البالغة من العمر 37 عاما.

وكان رجل يبلغ من العمر 24 عاما اعتقل بالفعل أمس على خلفية حادث الاعتداء.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما والضحية / 37 عاما/ يحملون الجنسية الأفغانية.

وتعرضت المرأة الحامل لهجوم بسكين مساء يوم الخميس الماضي، في بلدة هولبيك الصغيرة، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بعد أن غادرت مناوبتها في دار لرعاية المسنين.

وقام الجاني بسحب المرأة من سيارتها وطعنها عدة مرات. وقد أعلن لاحقا عن وفاتها في المستشفى.

وأعلنت الشرطة يوم الجمعة، أن الجنين، وهو ذكر، نجا بأعجوبة من الموت، وتم إنقاذه.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم إعلان أي معلومات جديدة عن حالة الطفل.