مصر.. الحكم بإعدام قاتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة مصرية، حكمها بإعدام المتهم بقتل الطالبة سلمى المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الزقازيق" ، والذي قتلها بـ31 طعنة قرب المحكمة.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الاثنين، بمعاقبة إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، المتهم بقتل زميلته في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق، سلمى بهجت، بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامه في القضية.

وقررت المحكمة في جلستها السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل فتاة بمدخل عقار سكني قرب محكمة الزقازيق وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك

وجاء في أقوال الشاهدة الأولى في القضية، والتي ربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد أن فشل في تواصله المباشر معها.