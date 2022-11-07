الشرطة الإسبانية تضبط أكبر شحنة "ماريجوانا" في التاريخ

المصدر: د ب أ

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تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط ما قالت إنه أكبر كمية من مخدر الماريجوانا على الإطلاق.

وقال الحرس المدني الإسباني إنه ضبط أكثر من 32 طناً من براعم الماريجوانا في مدن طليطلة وسيوداد ريال وفالنسيا وأستورياس.

وأوضحت القوة إن هذه أكبر كمية من الماريجوانا تضبط حتى الآن ليس فقط في إسبانيا، ولكن على المستوى الدولي.

وأضافت الشرطة إن البراعم المضبوطة تعادل نحو 1.1 مليون نبتة.

وتم القبض على عشرين شخصاً، تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً، في إطار عملية للشرطة.

وفي كل عام، ينفق نحو 22 مليوناً من متعاطي الماريجوانا ما يقدر بنحو 9 مليارات يورو (8.94 مليارات دولار) على المخدرات، وفقاً لبيانات الإنتربول، ما يجعل سوق المخدرات غير المشروعة الأكبر من نوعها في الاتحاد الأوروبي.