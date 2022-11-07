21 قتيلاً في حادث أليم بغينيا كوناكري

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 21 شخصاً، معظمهم طلاب جامعات ومدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة، الأحد.

وكانت الحافلة متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه، جنوب غرب البلاد.

ووقع الحادث قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا، والتي تقع على بعد نحو 130 كلم شرق كوناكري.

وقال المسؤول المحلي كابينيه كاكي لفرانس برس: "بلغ عدد القتلى حتى الآن 21 شخصاً بينهم خمس نساء إضافة إلى وجود عدد من الجرحى".

وأضاف أن "معظم الضحايا طلاب مدارس وجامعات".

وذكر كاكيه أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة لدى محاولتها تجاوز حافلة أخرى.

وذكر اللفتنانت فاولي سوما من الدرك، أن الجثث كانت مشوّهة إلى حد "يجعل التعرّف عليها أمراً صعباً".

وكثيراً ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرقات الرديئة وحالة المركبات أو التهور.

ولقي 15 شخصاً حتفهم في حادث تعرّضت له حافلة صغيرة في سبتمبر الماضي.