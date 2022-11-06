كيبك الكندية تسجل درجة حرارة قياسية في نوفمبر

المصدر: أ ف ب

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تجاوزت الحرارة في مقاطعة كيبيك الكندية، السبت، 23 درجة مئوية في مدينة مونتريال، وهو معدل غير مسبوق يزيد 15 درجة عن المتوسط، وفق ما أكدته وزارة البيئة.

سجل المعدل القياسي السابق في 10 نوفمبر 2020 عندما بلغت الحرارة 22,4 درجة، بحسب الوزارة.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في نوفمبر منذ أن بدأنا تسجيل البيانات، إنه معدل قياسي".

ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى نوفمبر 1948 عندما بلغت الحرارة 21,7 درجة.

ارتفعت درجات الحرارة تدريجياً منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هواء دافئة قادمة من جنوب الولايات المتحدة.

وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون "ميتيوميديا" باتريك دوبليسيس، أن موجة الحر لن تستمر طويلاً، إذ "من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف نوفمبر تقريباً.. ما قد يعني أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية".