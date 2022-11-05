بعد لحظات من عقد قرانهما .. مقتل عريس أمام عروسه في حفل زفافهما

المصدر: وكالات

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قُتل عريس بعدة رصاصات أمام عروسه في المكسيك بعد لحظات فقط من عقد قرانهما، عن طريق الخطأ وسط حروب عصابات الكارتل المستمرة في المدينة.

ولقي ماركو أنطونيو، 32 سنة، وهو يعمل كمهندس تكنولوجيا المعلومات، مصرعه أثناء سيره متجهًا مع عروسه في طريقه إلى سيارة حفل زفافهما، بعد مراسم أقيمت في كنيسة نيوسترا سينورا دي لا كانديلاريا في كابوركا، بالمكسيك.

ووفقًا لصحيفة "metro"، ظهرت زوجته بشكل مأساوي في ثوبها الملطخ بالدماء.

ونُقل العريس إلى المستشفى بعد إطلاق النار، لكنه توفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شقيقة أنطونيو التي تُدعي "ميشيل أدريانا" أُصيبت برصاصة في ظهرها، لكنها خرجت من المستشفى في نفس اليوم.

وأكد المسؤولون أن أنطونيو توفي جراء "هجوم مباشر" بسلاح ناري وأن وفاته قد تكون "خطأ".

وتتقاتل العصابة حاليًا مع شبكة لوس سالازار بشأن عمليات تهريب المخدرات.

وتشير التحقيقات إلى أن الهجوم على ماركو كان موجهاً نحو شخص آخر كان يتزوج في نفس الوقت في مدينة مجاورة أخرى.

وقد أُطلقت النيران على عريس آخر في حفل زفافه في مدينة قريبة في نفس الليلة.

وتشتهر مدينة كاربوكا المكسيكية بتواجد المنظمة الإجرامية كابوركا كارتل، والذي يمتلكها زعيم المخدرات، رافائيل كارو كوينتيرو.