بعد تحرير 3 نساء.. الشرطة الألمانية تبحث عن ضحايا آخرين لمجرم متسلسل

المصدر: د ب أ

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بعد تحرير ثلاث نساء من منزل مجرم متسلسل في شمال ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، تواصل الشرطة والادعاء العام تحقيقاتها اليوم السبت.

وبحسب بيانات السلطات، لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا محتملين آخرين حتى ظهر اليوم السبت.

ويشتبه المدعي العام في موسباخ في أن رجلا (37 عاما) احتجز امرأة واغتصبها لعدة أيام. وتمكنت المرأة (26 عاما) في النهاية من الاتصال بإحدى معارفها، والتي أبلغت بدورها الشرطة. وعندما فتشت الشرطة المنزل في فالدورن في 19 أكتوبر الماضي، عثرت أيضا على امرأتين أخريين. ولم يتضح في البداية الفترة الزمنية التي قضتها المرأتان هناك.

وتتهم السلطات الرجل باحتجازهن كرهائن بالإضافة إلى الاغتصاب والإيذاء الجسدي الخطير.

وتم إيداع المتهم مستشفى للأمراض النفسية. وتشتبه السلطات في أن شقيقه (23 عاما) ساعده في ارتكاب هذه الجرائم، وهو يقبع في السجن الاحتياطي حاليا.