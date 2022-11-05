خبراء الطب الشرعي يعيدون بناء وجه المومياء الحامل

المصدر: البيان

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نجح خبراء الطب الشرعي في إعادة بناء وجه أحد أشهر المومياوات المصرية المعروفة باسم «المومياء الحامل» رقمياً.

وتم عرض الوجه الافتراضي للمومياء في معرض افتتح اليوم بمتحف سيليزيا في مدينة كاتوفيتشي البولندية، ويستمر حتى 5 مارس 2023، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وأضفت الخطوة الجديدة على المومياء طابعاً إنسانياً، بعدما كانت محل جدل وخلاف بين علماء بولنديين وآخرين من مصر.

وأثارت «المومياء الحامل» خلافات علمية بين باحثين داخل بولندا، إذ شكك بعضهم في اكتشافها، وقدَّم أصحاب الاكتشاف أدلة تؤيد وجهة نظرهم.

ولم يزد هذا الجدل ومحاولات التشكيك رواد متحف وراسو للمومياء إلا رغبة في مشاهدة تلك المومياء، ومن هنا جاء التفكير في تنظيم معرض يكون موضوعه الرئيس «المومياء الحامل».

وتحمل المومياء المجهولة، الملقبة أيضاً بـ«السيدة الغامضة»، الكثير من الأسرار، وكان يُعتقد في السابق أنها امرأة، ثم كاهن ذكر اسمه «هور دجيهوتي».

وتبين أخيراً أنها امرأة حامل، كما أن هناك اكتشافاً مهماً آخر في جسدها، وهو التغيرات المَرضية في الجمجمة التي تشير إلى إصابتها بالسرطان.

ويسلط المعرض الضوء على الروابط بين دراسات المومياء والطب الحديث، إذ يمكن تتبع الكثير من الأمراض الحديثة بالعودة إلى العصور القديمة.